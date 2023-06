Tragico malore fra Tesino e Lamon: 54enne trentino muore mentre taglia l’erba. Mortale in auto a malga Ciapela

Due decessi in poche ore al confine fra Trentino e Bellunese, in due diversi casi

NordEst – Vigili del fuoco del Trentino e del vicino Feltrino, mobilitati in una zona di confine tra Tesino e Lamon – Col della Baia – giovedì pomeriggio verso le 15.30, con l’elisoccorso di Trentino emergenza mobilitato per un tragico malore. L’uomo – 54 anni residente a Grigno, D. S. – era intento a tagliare l’erba in unmaso di proprietà, quando probabilmente si è sentito male. Nonostante i rapidi soccorsi, il personale sanitario di trentino emergenza e del Suem, l’uomo è purtroppo deceduto. Sul posto i carabinieri e vigili del fuoco volontari di Castel Tesino e del vicino Feltrino.

Incidente stradale a malga Ciapela

Grave incidente stradale a Rocca Pietore (Belluno) attorno alle 19 di giovedì. Inutili i soccorsi al conducente della Bmw finito addosso al mezzo pesante parcheggiato. L’automobile, una Bmw, è finita contro un camion parcheggiato a bordo strada: deceduto ilconducente per le gravi ferite riportate. I vigili del fuoco del distaccamento di Agordo accorsi con i volontari di Caprile, hanno messo in sicurezza i mezzi.

In breve

Moto esce di strada giovedì pomeriggio lungo lo Schenèr. Lunghe code e rallentamenti per il traffico lungo la sr50 dello Schenèr – anche a causa di alcuni cantieri – fra Primiero e Feltrino, per un incidente motociclistico. Un centauro è finito fuori strada in modo autonomo, riportando ferite gravi. E’ stato soccorso in ambulanza e trasferito a Feltre.