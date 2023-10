All’esame di guida con il suggeritore, 4 denunciati a Bolzano

Amici dettavano via auricolare le giuste risposte. Sono in corso indagine per scoprire chi suggeriva

Bolzano – a polizia stradale di Bolzano ha smascherato quattro candidati che all’esame di guida si sono presentati con un suggeritore che da remoto dettava le giuste risposte via telefono. I fatti riguardano un primo candidato di origini pachistane che è stato trovato in possesso di un auricolare collegato ad un cellulare riposto nello zaino di un complice che lo attendeva in sala d’aspetto.

Un ragazzo di origini armene è stato trovato in possesso di un analogo dispositivo mentre stava uscendo dalla sala dopo aver risposto esattamente a tutte le domande; altri due candidati di origine pachistana sono stati sorpresi con dei micro auricolari e dei microcellulari incollati sugli abiti. Le prove d’esame svolte dai candidati sono state immediatamente annullate, il materiale elettronico è stato sequestrato e i candidati sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano per i delitti di presentazione di esami opera di altri e falsità ideologica per induzione, fatti per i quali si rischia la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni.