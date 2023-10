Acquedotto Imèr: il Comune risponde alla Minoranza sulle cause della temporanea non potabilità dell’acqua

Vista l’importanza della problematica – pubblichiamo nel dettaglio – la risposta del Comune di Imèr con le precisazioni di Azienda Ambiente, rispetto alla situazione attuale dell’acquedotto locale

Imèr (Trento) – In seguito alla temporanea non potabilità dell’acqua dei giorni scorsi, riportiamo di seguito le spiegazioni dettagliate, trasmesse in questi giorni dall’Amministrazione comunale di Imèr, alla Minoranza comunale, che aveva chiesto chiarimenti in merito alla stuazione attuale.