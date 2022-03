Tragedia in volo nel Vicentino: ultraleggero precipita in una vigna: deceduto passeggero, grave il pilota (VIDEO)

Tragico volo nel Vicentino

NordEst – Drammatico incidente in volo nelle campagne tra Villaga e Barbarano nel pomeriggio di sabato 26 marzo. Poco prima delle 16.30 un aereo ultraleggero è precipitato tra i vigneti nelle vicinanze di via Poigo. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo velivolo in fase di atterraggio avrebbe toccato delle chiome di alcuni alberi per poi perdere quota e precipitare all’interno della vigna. I pompieri, arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza l’ultraleggero ed estratto il passeggero.

Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del 63enne di Castegnero. Il pilota è stato assistito dai sanitari, intervenuti anche con l’elisoccorso, e trasferito in ospedale a Vicenza. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.

In breve

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, viene trasferito oggi dalla terapia intensiva al reparto di medicina generale dell’Azienda ospedaliera di Padova. Il leader di Coraggio Italia è ricoverato all’ospedale padovano dalla notte tra giovedì e venerdì dopo aver avuto un malore durante una cena con amici a Borgoricco. Il monitoraggio continuerà ma le sue condizioni migliorano di ora in ora. «Al momento gli esiti degli esami di approfondimento hanno dato esito negativo, facendo presupporre quindi un pronto recupero – si legge in una nota dell’ospedale – Lo stesso Luigi Brugnaro tiene a rassicurare tutti sulle proprie condizioni di salute, ringraziando per i messaggi di vicinanza cittadini e istituzioni».

Incidente mortale nel pomeriggio di sabato 26 marzo, in via Zucca a Cittadella (Padova). Nello schianto tra un’auto e uno scooter, come riporta il Mattino di Padova, ha perso la vita un uomo di 77 anni, G.P., di Rossano Veneto; ferita la moglie.

E’ morto pulendo i pannelli fotovoltaici sul tetto di casa sua, in via Battisti a Spresiano. L’imprenditore Luca Palmarini, 52 anni, ha battuto violentemente la testa. Ed è stato inutile l’intervento dell’elisoccorso del Suem. Il volo – come riporta il Gazzzettino – da 4 metri è stato, infatti, fatale per il 53enne che è improvvisamente scivolato precipitando al suolo e morendo sul colpo. Sul posto i carabinieri avvisati dai familiari che per primi lo hanno soccorso. Palmarini era il titolare dell’azienda di gru Palmarini con sede in via Fabbri a Lovadina.

Anziano massacrato dal rapinatore in casa: morto in ospedale dopo 12 ore di agonia.Il vicino – scrive il Gazzettino – «Il bandito mi ha detto “sono un bravo ragazzo”».Dopo il ricovero in ospedale al Ca’ Foncello di Treviso l’83enne Adriano Armelin, storico elettrauto di Pieve, non ce l’ha fatta, è deceduto oggi, sabato 26 marzo 2022. Le sue sono state 12 ore di agonia, le speranze erano poche, l’uomo era arrivato in ospedale in condizioni disperate. Il malvivente gli aveva fracassato il cranio a colpi di pugni e bottigliate.

Pilota di parapendio veneziano miracolato in Alpago – attorno alle 13 di sabato 26 marzo – il 118 è intervenuto in Alpago per un parapendio precipitato sul Monte Dolada, nel versante che dà sulla Val Gallina. Il pilota, un 51enne di Marcon(Venezia), che aveva perso il controllo della vela, dopo aver azionato l’emergenza è finito in un ripido tratto scosceso e innevato. Stava bene e si era slegato da solo, ma era bloccato vicino a un albero e non era in grado di spostarsi da solo. Mentre una squadra del soccorso alpino dell’Alpago si portava in piazzola a Garna per eventuale supporto, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, risalito al punto grazie alle coordinate ricevute, ha individuato le vele a circa 1.710 metri di quota e ha sbarcato in hovering il tecnico di elisoccorso.

Alle 13.30 circa il Suem di Treviso ha attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per due vele precipitate in Valle di Cornosega. Messi in contatto telefonico con il primo pilota di parapendio, F. B., 29 anni, di Camisano Vicentino, i soccorritori hanno appurato che era illeso e sospeso a 8 metri da terra. Risaliti alla sua posizione tramite messaggio Whatsapp, una squadra è stata portata a 850 metri di quota dall’elicottero di Treviso emergenza e sbarcata nelle vicinanze. I tre soccorritori hanno quindi provveduto al recupero del ragazzo risalendo la pianta con tecniche di tree climbing, per poi assicurarlo e calarlo al suolo. Soccorritori e pilota sono infine stati imbarcati e trasportati a valle dall’elicottero. La seconda emergenza, che doveva riguardare un pilota straniero, si è poi per fortuna rivelata un falso allarme.