Incidente stradale a Quero: quattro feriti sabato sera trasferiti a Feltre e Belluno

Vigili del fuoco del Bellunese in azione sabato pomeriggio. Pesanti disagi sulla Feltrina, dopo i rallentamenti di venerdì nel tardo pomeriggio, a causa di una avaria ad un mezzo pesante alla rotatoria di Quero

Feltre (Belluno) – Vigili del fuoco del Distaccamento di Feltre con i Volontari del Basso Feltrino, in azione sabato pomeriggio per un grave incidente stradale tra due autovetture sulla strada S.P.1

Via Madonna del Piave tra gli abitati di Marziai e Caorera a Quero.

Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone con conseguenze di media gravità, trasportate successivamente all’ospedale di Feltre e di Belluno. Sul Posto SUEM 118, Carabinieri di Feltre e personale Veneto Strade.

Venerdì pomeriggio di code e disagi lungo la feltrina per un mezzo pesante in panne alla rotatoria di Quero, come documentano le immagini. La situazione è tornata alla normalità in serata. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri.

