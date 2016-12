Tragedia in Val Passiria: 44enne scivola e muore

​Günther Frei, di 44 anni, di Merano (Bolzano), ha perso la vita in un incidente in montagna avvenuto nel primo pomeriggio in Val Passiria

Bolzano – L’uomo, che assieme al fratello è salito da Valtina verso il Montelago a 2.430 metri per aiutare un amico a radunare alcuni animali d’alpeggio, è scivolato sul ghiaccio precipitando per 300 metri.

Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino di San Leonardo che hanno recuperato la salma con l’ausilio di un elicottero del 118. Sul posto anche i Carabinieri.