Tragedia in Val di Fassa: muore una donna investita da un’auto

Il 22 marzo 1995, nasceva la Scuola Musicale di Primiero. L’emergenza di questi giorni costringe anche questa importante realtà a rinviare la festa, ma solo per ora e lancia una originale iniziativa per avvicinarci grazie alla musica Primiero (Trento) – “Festeggiare un importante anniversario in un periodo come quello in cui stiamo vivendo può […]