L’Azienda sanitaria provinciale segnala anche l’accertamento di 355 nuovi casi positivi: 96 sonbo stati rilevati sulla base di 1.521 tamponi pcr (di cui 557 nuovi test) e 259 sulla base di 17.146 test antigenici. Aumentano ancora i ricoveri che ora sono 172: 19 pazienti Covid-19 vengono assistiti in terapia intensiva e 90 (6 in più rispetto ad ieri) nei normali reparti ospedalieri.

Nelle strutture private convenzionate sono ricoverati (dato aggiornato al 20 dicembre) 63 pazienti (22 in più rispetto al 18 dicembre). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 8.804 (8 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 355 per un totale di 91.854.