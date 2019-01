Tragedia in Alto Adige, con la slitta contro l’albero: muore una bimba di otto anni originaria di Reggio Emilia

L’incidente al Renon, gravissima anche la madre

Bolzano – Una bambina emiliana di otto anni è morta verso le ore 13 a seguito di un incidente sulla pista da slittino del Renon. La bambina stava slittando insieme alla madre che ha perso il controllo della slitta ed è finita contro un albero.

La bambina è morta sul colpo, mentre la madre che ha subito un politrauma è stata intubata e portata in ospedale a Bolzano dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites.

Stando alle prime informazioni alla guida dello slittino sarebbe stata la madre che avrebbe imboccato per errore con lo slittino, una pista nera che si collega con la pista per lo slittino.

L’incidente che ha visto coinvolte le due turiste si è verificato in zona Corno del Renon verso Pemmern, nei pressi di Collalbo in Alto Adige. Sono intervenuti sul posto, anche il soccorso alpino, l’assistenza spirituale e i carabinieri.

Bimba morta su pista sci, indagati 4 gestori impianti. Quattro indagati per la morte di Camilla, la bimba di 9 anni caduta sugli sci e poi finita contro una barriera, sotto gli occhi del padre, su una pista di Sauze d’Oulx, in Valle di Susa. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, mentre oggi, alle camere mortuarie dell’ospedale Sant’Anna, sorretti da una ventina di amici, sono arrivati i genitori per un ultimo saluto alla figlioletta. La piccola sciava con il padre e un amico sulla pista ‘Imbuto’, così chiamata per un restringimento con un passaggio obbligato tra le rocce, quando ha perso il controllo degli sci ed è caduta a valle per circa 50 metri andando a schiantarsi contro una barriera frangivento.

Un altro grave incidente è stato registrato a Sappada, nel Bellunese. Una bimba di nove anni è rimasta gravemente ferita insieme con una ragazza di 19, le cui condizioni sono migliori, dopo uno scontro avvenuto mentre sciavano nel corso di un allenamento su una pista nera. La piccola, residente vicino a Udine, ha riportato un forte trauma toracico e fratture in varie parti del corpo, ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Udine, in codice rosso. Migliori le condizioni dell’altra protagonista dell’incidente, una ragazza di 19 anni, di Arta Terme (Udine), che ha riportato una frattura a una gamba ed è stata ricoverata all’ospedale di Pieve di Cadore (Belluno).