Ottobre, il mese dei marroni in Trentino

Le due feste più importanti si terranno il 22 e 23 ottobre a Castione di Brentonico e a Roncegno Terme

Trento – Autunno, in Trentino, fa rima con castagne e con le tradizionali feste dedicate a questo prodotto, proposte in diverse località della provincia. Tra gli appuntamenti più celebri e frequentati c’è senza dubbio quello in programma nel piccolo borgo di Castione di Brentonico, la patria dei “Marroni di Castione”, castagne di alta qualità, dal sapore inconfondibile, riconosciute dal marchio dell’Associazione tutela Marroni di Castione. Il 22 e 23 ottobre, oltre a degustare questo frutto e i vini del Concorso “Castagne e Vino: l’abbinamento eccellente”, giunto all’ottava edizione, sarà possibile assaggiare anche piatti tipici del territorio, dolci e birra a base di castagne.

In programma anche intrattenimenti musicali, spettacoli per bambini e mostre a tema, oltre alle premiazioni del concorso di poesia intitolato “Il castagno: i doni dell’albero”. Sempre sabato 22 e domenica 23 ottobre si terrà la “Festa della Castagna” di Roncegno Terme, centro della zona di produzione di castagne della Valsugana, che ospita da ben 37 anni questa tradizionale kermesse che vede tutto il paese coinvolto nella valorizzazione della rinomata produzione locale.

Nel ricco programma spazio a musica, balli, intrattenimento per bambini, bancarelle e specialità gastronomiche a base di castagne e altri prodotti tipici.