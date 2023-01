Torna il Circuito di scialpinismo “Skialp 4 Valli”: prima tappa a Bellamonte il 3 febbraio 2023

Dopo 2 anni di sospensione causa Covid il tradizionale Circuito di scialpinismo in notturna “Skialp 4 Valli”, challenge di gare per gli amanti dello sci con pelli di foca che si snoda tra le Valli di Fiemme, Fassa, Primiero e Biois

NordfEst – Come da consolidata tradizione le gare sono previste il venerdì sera con arrivo presso i Rifugi in quota dove si svolgeranno i pasta-party e le premiazioni di ogni singola gara il tutto in un ambiente accogliente e amichevole che promuove simpatiche serate tra amici con appuntamento speciale previsto in occasione dell’ultima tappa dove oltre la premiazione finale del Circuito, per somma dei tempi sulle 4 prove.

Il calendario delle gare

Prevede la prima tappa al Castelir di Bellamonte il 3 febbraio 2023 con il Memorial Elisa Deflorian,la seconda prova il 10 febbraio con la Moena Skialp presso gli impianti Lusia,la terza tappa il 24 febbraio ‘23 a San Martino

di Castrozza con il Memorial Maurizio Zagonel e il Trofeo Aldo Giovanelli, la 4^ e ultima prova il 3 marzo ’23 a Falcade con il 25° Trofeo Molino Caverson.

Le modalità di iscrizione sono disponibili al sito: dolomitiming.it/4valli dove sono riportate tutte le informazioni relative alla possibilità di iscrizione cumulativa alle 4 prove con opzione di poter avere il prestigioso capo tecnico Montura dedicato al nostro Circuito oppure iscrizione alle singole prove e notizie relative alle singole categorie.

Il Comitato Skialp 4 Valli si augura di rinnovare la passione per queste gare che sono alla portata di tutti con tracciati e dislivelli contenuti e tutte le prove programmate il venerdì sera in modo di essere accessibili anche a chi ha impegni

professionali.