Scende dall’auto dopo incidente: operaio stagionale di origini siciliane travolto da un camion

Grave uno stagionale 39enne siciliano

Trento – Un uomo di 39 anni, lavoratore stagionale proveniente dalla Sicilia, è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte in Trentino, verso le 2 e 30, lungo la Sp 235, nei pressi di Zambana.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo ha perso il controllo della vettura andando poi a sbattere contro il guardrail a lato strada. È quindi sceso dall’auto per controllare i danni, ma senza indossare il giubbotto catarifrangente, come previsto in questi casi. Un camionista che stava sopraggiungendo non si è quindi accorto di nulla e ha travolto il 39enne, che ora si trova in prognosi riservata all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto, oltre ai militari ed il personale sanitario, anche i vigili del fuoco.

In breve

Ruba snowboard e lo porta casa ma i carabinieri lo ritrovano e lo denunciano. Protagonista un turista italiano, che ha sottratto la tavola lasciata incustodita all’esterno di un rifugio nel comprensorio di Folgarida-Marilleva a un ignaro snowboarder nordeuropeo. Il colpevole, però, non aveva fatto i conti con le telecamere di sorveglianza e il lavoro dei carabinieri sciatori della stazione di Mezzana che sono riusciti a individuarlo. A quel punto i militari hanno informato la Procura della Repubblica di Trento, che ha emesso un decreto di perquisizione eseguito dai Carabinieri del Comando Stazione competente in quel territorio: è stata così ritrovata la tavola, del valore di 400 euro, che verrà restituita al noleggiatore.