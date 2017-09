Festa del Canederlo, Asia Corso e Michele Stompanato nuovi Miss e Mister 2017

Connect on Linked in

Nonostante il maltempo del sabato sera, l’edizione 2017 si riconferma di successo

Imèr (Trento) – Successo riconfermato con oltre ventimila canederli cucinati.

Alcuni stand avrebbero superato anche i duemila canederli serviti, battendo ogni record per l’evento di Imèr nel Primiero.

Nonostante il maltempo di sabato, la festa – organizzata dal Gruppo Attività Ricreative – non si è fermata e ha richiamato molte persone anche da fuori valle, per partecipare ai numerosi eventi per grandi e piccoli con musica tirolese e giochi per tutti.

Miss e Mister Canederlo

Asia Corso originaria di Prade nel Vanoi – studentessa e pattinatrice nel Trevigiano – con Michele Stompanato, volto noto a Primiero, sono i nuovi Miss e Mister della manifestazione.

Nel weekend sono stati serviti canederli di tutti i tipi. Oltre 15 proposte di canederli, salati o dolci, in brodo o asciutti, con la carne, il formaggio o le verdure, vegani o senza glutine, serviti dagli alberghi locali ma non solo, con vini, birre e grappe trentine.

Non sono mancati intrattenimenti per grandi e bambini, come la fattoria degli animali e la carrozza trainata dai cavalli o i laboratori pe rimparare a realizzare i canederli.

La viabilità locale

Fino alle ore 12 di lunedì 4 settembre, Via Nazionale ad Imèr sarà chiusa dalle Scuole Elementari fino al Municipio. La viabilità ordinaria è deviata sulla tangenziale di Mezzano.

