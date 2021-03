Tirolo, iniziate vaccinazioni di massa in Tirolo. Europa assicura più dosi per zone di confine

Posted on

‘Per tutelare i cittadini, gli animali e l’ambiente’ NordEst – In vista del Capodanno, l’Ente nazionale protezione animali Enpa invita i sindaci a predisporre per tempo ordinanze di divieto sull’uso dei botti per tutelare i cittadini, gli animali domestici e selvatici e l’ambiente. “Ogni anno – sottolinea l’Enpa – i fuochi d’artificio e i […]