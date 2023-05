Torna da domenica 28 maggio 2023 il TG della Comunità di Primiero: in onda su Trentino Tv e Canale Youtube

Ogni ultima domenica del mese, in replica il lunedì: notizie, eventi, approfondimenti, curiosità e molte immagini suggestive dalla Comunità di Primiero, al centro della nuova edizione 2023 del Tg locale

Primiero (Trento) – In onda ogni ultima domenica del mese e in replica il lunedì successivo per la provincia di Trento, sul canale 10 del Digitale terrestre, Trentino tv.

Per chi si trova fuori provincia o all’estero, agli stessi orari potrà seguire il TG anche sul Canale YouTube della Comunità di Primiero (al quale potete iscrivervi) con altre news, approfondimenti, contenuti extra oltre, all’archivio completo del notiziario locale dai primi anni 2000.