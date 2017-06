Terrore a Londra, furgone su fedeli fuori moschea

Print This Post

Ancora terrore a Londra. Un veicolo, forse un furgone, ha travolto numerose persone a Finsbury Park, nella zona nord della città. Il bilancio è di un morto e 8 feriti (FOTO)

Londra (Adnkronos) – La notizia ha trovato conferma in una nota della polizia che indica in Seven Sisters road la zona dell’allarme e riferisce di un arresto effettuato. L’incidente è avvenuto nei pressi di una moschea nei giorni del Ramadan.

L’uomo alla guida, un 48enne, è stato arrestato dalla polizia che, secondo quanto ha dichiarato la premier Theresa May, indaga sull’accaduto come “un potenziale attacco terroristico“. E’ in programma una riunione di emergenza, ha sottolineato la premier aggiungendo: “Tutti i miei pensieri sono con le vittime, con le loro famiglie e con i servizi di emergenza presenti sulla scena dell’incidente”.

L’autista del van, che “come precauzione” è stato portato in ospedale dopo l’arresto e “sottoposto a esami per accertarne lo stato mentale”, avrebbe urlato “ucciderò tutti i musulmani”. E’ quanto ha raccontato ai media britannici un testimone, Abdulrahman Saleh Alamoudi, secondo il quale il sospetto si è lanciato volontariamente contro il gruppo di fedeli. “Questo grande furgone – ha raccontato – è piombato su tutti noi. Credo che almeno otto-dieci persone siano rimaste ferite. Fortunatamente io sono riuscito a fuggire e un ragazzo è uscito dal furgone cercando di scappare a piedi”. A quel punto Alamoudi con altre due persone sono riusciti a bloccarlo e trattenerlo fino all’arrivo della polizia. “Urlava ‘ucciderò tutti i musulmani, ucciderò tutti i musulmani’. E lanciava pugni. E quando siamo riusciti a metterlo a terra diceva: ‘Uccidetemi, uccidetemi'”.

“In questa fase iniziale non ci sono altri sospetti, tuttavia l’indagine continua”, scrive su Twitter la Metropolitan Police di Londra. La precisazione arriva dopo che diverse testimonianze riportate dai media britannici parlavano di altre persone coinvolte nell’attacco e fuggite dopo lo schianto del furgone.

“Come precauzione” anche l’autista del furgone è stato portato in ospedale. Sarà sottoposto ad esami per accertarne lo stato mentale”, si legge in un comunicato di Scotland Yard.

Il Consiglio musulmano, organizzazione che rappresenta i musulmani britannici, ha affermato che il furgone ha travolto i fedeli all’uscita del Muslim Welfare House, un centro sociale islamico che si trova a Seven Sisters Road, dove si erano riuniti per mangiare e dire le tradizionali preghiere serali del Ramadan. “Siamo stati informati che un camion ha colpito i fedeli mentre uscivano dalla moschea di Finsbury Park.

