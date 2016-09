Termeno, tragico incidente mortale nella notte

Un uomo di origini straniere ha perso la vita lungo la Provinciale da Termeno a Egna. Inutili i tentativi di soccorso

Termeno (Bolzano) - Ha persona la vita un uomo di 41 anni, di origini pakistane ma residente a Termeno. L’incidente ha avuto luogo verso le 23 lungo la strada provinciale fra Termeno ed Egna, all’altezza della zona artigianale.

Per cause in corso di accertamento, – il conducente dello scooter – ha perso il controllo del mezzo ed è volato a terra, riportando ferite talmente gravi da procurargli la morte.