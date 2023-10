Lupi e orsi, abbattimento 8 capi possibile in legge provinciale. A Dimaro, l’orso confidente dotato di radiocollare: è M90

Posted on

In crescita sono previsti gli arrivi dai paesi dell’Europa Centrale (+1,3 %) che sono il principale mercato di origine per l’Italia con oltre 20 milioni di arrivi NordEst – ​Aumentano gli arrivi degli turisti stranieri in Italia con un tasso di crescita del 5 per cento dai Paesi extraeuropei spinto dal miglioramento della situazione economica […]