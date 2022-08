Tentato furto a Bellamonte: denunciate tre donne, grazie alla segnalazione di un’anziana

Nel corso del controllo, i carabinieri hanno trovato attrezzi da scasso e mille euro in contanti, la cui provenienza non è stata spiegata

Bellamonte (Trento) – Tre donne, tutte con precedenti, sono state denunciate per tentato furto dai carabinieri di Cavalese. I militari sono stati allertati da un’anziana di Bellamonte, allarmata dai rumori provenienti dal pianerottolo del condominio dove abita.

L’anziana ha poi sorpreso le donne che tentavano di entrare negli appartamenti. Grazie alla descrizione fornita dall’anziana, i militari hanno rintracciato a Ziano di Fiemme l’auto su cui viaggiavano le tre.

Nel corso del controllo, i carabinieri hanno trovato attrezzi da scasso e mille euro in contanti, la cui provenienza non è stata spiegata. Le donne, di 45, 33 e 22 anni, sono state quindi segnalate a piede libero all’autorità giudiziaria.

In breve

Un cittadino di nazionalità albanese residente in Italia è stato arrestato in Alto Adige in esecuzione di un ordine di cattura internazionale emesso dalle autorità giudiziarie della Grecia. L’uomo è accusato di aver commesso un omicidio, durante una rapina, in Grecia, nel 2010. L’uomo, che nega ogni accusa, è ora in carcere a Bolzano e la Grecia potrebbe chiederne l’estradizione.

Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato negli ultimi giorni quattro persone nell’ambito delle attività di prevenzione sul territorio disposte dalla Questura di Trento. Lo scorso lunedì 22 agosto – si apprende – gli agenti hanno arrestato un cittadino di origine tunisina di 37 anni, destinatario di ordine di carcerazione. Lo stesso giorno, in tarda serata, è finita in manette una donna di 35 anni, che trasportava in auto oltre mezzo chilogrammo di eroina. Una successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 3,6 grammi di eroina, materiale per confezionare le dosi e 720 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività di spaccio. Martedì 23 agosto, gli agenti di polizia hanno arrestato un giovane di 28 anni ed un cittadino di origine marocchina di 42 anni. Nell’ambito di un controllo stradale, i due hanno lanciato dal finestrino 52,85 grammi di eroina, nel tentativo di eludere il controllo. Nell’ambito dell’attività, inoltre, gli agenti della Squadra mobile hanno 3 persone denunciato tre persone, sequestrato 9 grammi di hashish rinvenuti in una fioriera di piazza Santa Maria Maggiore (grazie all’ausilio di un’unità cinofila della Questura di Milano), controllato 320 persone e 86 veicoli.

Slot machine e luoghi sensibili a Trento. Sono 16 gli apparecchi da gioco in funzione per i quali è stata fatta una sanzione nel Comune di Trento. Complessivamente per le macchinette, individuate in tre sale distinte, la sanzione irrogata è di € 26.600 . I titolari dovranno, oltre al pagamento della sanzione, rimuovere gli apparecchi. Per luoghi sensibili si intendono scuole, case di cura, centri anziani o giovanili o luoghi di culto. Per ogni apparecchiatura fuori legge è prevista una sanzione di 1.667 euro.