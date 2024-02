TAR, Trentino isola felice per amministrazione efficiente. Cambio ai vertici

Dal prossimo 16 marzo, Alessandra Farina subentrerà a Fulvio Rocco alla presidenza del Tar di Trento. Lo ha reso noto, in apertura della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, lo stesso Rocco

Trento – “Trento è un’isola felice perché vi è poco contenzioso nell’ambito della giustizia amministrativa. Abbiamo un’amministrazione efficiente e le richieste di giustizia dei cittadini vengono soddisfatte”.Così il presidente del Tar di Trento, Fulvio Rocco, in occasione della conferenza stampa per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024. “Vi è cultura diffusa della legalità, rispetto delle pubbliche funzioni e dei diritti e degli interessi dei cittadini, che porta a un abbassamento del contenzioso. Vi è una diminuzione dell’attività anche in relazione ai ricorsi per l’esecuzione delle sentenze rese dalla Corte di appello di Trento, di gran lunga inferiori a quelle della Corte di appello di Venezia per le quali veniva un tempo chiesto a noi l’adempimento coattivo”, ha specificato Rocco.

Quattro magistrati in servizio

Attualmente al Tar di Trento sono in servizio quattro magistrati, di cui due togati e due elettivi, nominati dall’amministrazione provinciale. Vi è un deficit di organico rispetto a quanto previsto (pari a sei magistrati, di cui quattro togati), che tuttavia non verrà superato in quanto il carico di lavoro viene smaltito senza ritardo e non vi sono arretrati.

L’attività del TAR

Nel corso del 2023 sono stati depositati al Tar di Trento 175 ricorsi (20 in meno rispetto all’anno precedente). I ricorsi più numerosi sono stati in materia urbanistico-edilizia (44 complessivamente), seguiti da sicurezza pubblica (19), accesso alla documentazione amministrativa (18), aggiudicazione di contratti pubblici (17), sanità pubblica (8) e pubblico impiego (7). Diminuita la materia ambientale, riferibile a un solo caso (a fronte degli otto del 2022), è in materia di stranieri (4).