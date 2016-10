Meteo Dolomiti, Bomba d’acqua in arrivo nelle prossime ore: è allerta nubifragi

Da giovedì 13 a sabato 15 una intensa perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia

NordEst – Ombrelli a portata di mano. Nelle prossime 48 ore è prevista tantissima pioggia in arrivo.

Nel corso della settimana – si legge sul portale di informazione meteorologica- il nucleo freddo che ha scorrazzato in Europa per molti giorni, muovendosi in modo retrogrado, ossia da Est verso Ovest, tornerà alla sua usuale evoluzione, riportandosi sui settori orientali, spinto da una bassa pressione atlantica che da giovedì 13 si avvicinerà al Golfo del Leone. La bassa pressione richiamerà venti caldi dall’Africa che raggiungeranno il Sud Italia con temperature prossime ai 30° in Sicilia, altresì richiamerà nubi cariche di pioggia che raggiungeranno il Centro e il Nord del Paese con nubifragi e temporali.

Sono attese intense precipitazioni, a carattere di nubifragio, dal Nordovest, Toscana verso il resto del Nord tra giovedì notte e tutto venerdì. Sabato il maltempo raggiungerà anche il Lazio e quindi la Campania, con piogge e temporali. Le temperature saranno di poco sopra i 10° al Nord e zone interne del Centro, fino a 27/29° al Sud, non più alte di 22/24° sul resto del Centro.