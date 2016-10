NordEst, Fatture false per un miliardo: 29 arresti

Frode internazionale scoperta dalla Gdf di Vicenza

Nordest - Una “colossale e sistematica” frode fiscale transnazionale realizzata con un giro di fatture false per circa un miliardo di euro è stata scoperta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza. Arrestate 29 persone sul territorio nazionale e in altri Pesi dell’ Unione europea.

Al centro delle indagini una “gigantesca frode fiscale ‘carosello’” attraverso un giro di aziende ‘cartiere’ al fine di evadere le imposte. Un’organizzazione che aveva al centro il commercio di prodotti ad alta tecnologia, come tablet e televisioni, ma anche farina, zucchero, latte in polvere e prodotti per le stampanti.

L’inchiesta coinvolge molti italiani ma con contatti in diversi Paesi esteri. Ingente, secondo quanto si è appreso, l’ammontare dell’Iva non versata.