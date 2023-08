I Suoni delle Dolomiti 2023, Avalon Jazz Band con Tatiana Eva-Marie a San Martino di Castrozza lunedì 28 agosto

Definita dal New York Times “usignolo gypsy-jazz”, Tatiana Eva-Marie porta la sua musica nella natura dei Prati Col al cospetto delle Pale di San Martino, assieme alla Avalon Jazz Band con Gabe Terracciano al violino, Dennis Pol alla chitarra e Wallace Stelzer al contrabbasso. Tutti i concerti fino al primo ottobre

San Martino di Castrozza (Trento) – Inserita di diritto fra le stelle del jazz da Vanity Fair e recensita dal Wall Street Journal come “una delle migliori giovani cantanti in circolazione”, Tatiana Eva-Marie ha già conquistato i migliori palchi dei festival jazz, dal New Orleans Jazz all’Heritage Festival o Jazz Aspen Snowmass. Quello di Tatiana Eva-Marie è un animo musicale curioso e vivace, diviso fra le radici francesi e balcaniche e le atmosfere della scena artistica parigina che dagli anni Venti arriva agli anni Sessanta. A questo si aggiungono la passione per la musica gypsy e per i ritmi e le sonorità che della musica di New Orleans, mescolate con la passione per il Great American Songbook. È questo il metro di giudizio attraverso il quale la cantante si immerge nella musica di Django Reinhardt, Sidney Bechet, Cole Porter e altri nomi del French jazz. A rendere inconfondibile la firma di questa giovane stella, il contributo dei suoi testi inediti e la ventata di arditi arrangiamenti.

Come arrivare. Da San Martino di Castrozza a piedi su strada e poi su sentiero seguendo le indicazioni del festival, 0.20 ore di cammino, dislivello 30 metri, difficoltà T

Recupero in caso di maltempo. Alle ore 17.30 in Sala Congressi c/o Palazzo Sass Maor, San Martino di Castrozza. I biglietti per l’accesso gratuito in sala sono in distribuzione fino ad esaurimento posti dalle ore 15.30 presso la cassa del teatro.

