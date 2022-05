Studente si ustiona in officina a Merano: è grave

Durante alternanza scuola-lavoro. Gravi le condizioni

Merano – Sarebbe in condizioni gravi, il giovane di 17 anni impiegato in una carrozzeria, durante un percorso di alternanza scuola-lavoro a Merano, rimasto gravemente ferito venerdì pomeriggio a causa di un ritorno di fiamma. Ferito anche un operaio di 36 anni.

“Non staremo a guardare, ci saranno scioperi e mobilitazioni studentesche in tutto il paese”, annuncia l’Unione degli studenti. Questo è il terzo incidente grave, quest’anno, in alternanza scuola lavoro. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca con il medico d’urgenza, i carabinieri e i vigili del fuoco. I due feriti, vista la gravità delle condizioni, sono stati trasportati direttamente all’ospedale di Bolzano. Successivamente il diciassettenne è stato trasferito in un centro specializzato in Baviera, a Murnau.

In breve

Incendi: in fiamme Casa Margaret in via Cappuccini a Bolzano. Cinque donne sono rimaste intossicate a seguito di un incendio che si è sviluppato nella notte in “Casa Margaret”, una struttura gestita dalla Caritas per donne senza dimora. Undici persone sono state evacuate.