Tragedia nel lago di Caldonazzo: perde la vita la 65enne, Liviana Melchiori di Bieno

E’ annegata nelle acque del lago, sabato pomeriggio

Trento – Nuova una tragedia nelle acque del lago di Caldonazzo con le prime giornate dalle temperature estive. L’emergenza è scattata a Calceranica, sulla spiaggia Riviera.

La donna aveva raggiunto le sponde insieme a tanti che in queste giornate di caldo anomalo per la stagione hanno cercato un po’ di refrigerio. Le cause di quanto avvenuto sono ancora da accertare, tra le ipotesi quella di un malore che avrebbe colpito la donna mentre si trovava in acqua.

Sul posto intervenuti i soccorritori, con elicottero, ambulanza e auto sanitaria. Impegnato anche il Nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, ma per la signora Liviana Melchiori non c’è stato nulla da fare. Impegnati anche i carabinieri di Borgo Valsugana nella ricostruzione dei fatti.