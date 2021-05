Strada del vino e dei sapori: weekend del gusto a Trento e in Val di Cembra, dalla Vallagarina alla Rotaliana fino al Garda

Numerose, anche questo fine settimana, le opportunità offerte dai soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino per Gemme di gusto, calendario di iniziative, aperitivi, degustazioni, trekking nella natura per dare il benvenuto alla primavera

Trento – Dopo il passaggio del Giro d’Italia previsto per mercoledì 26 e giovedì 27 maggio, il prossimo settimana in Trentino, prende il via con Taste&Walk in collina tra vigneti e panorami (link), in programma venerdì 28 maggio alle 14.00, con partenza dal Parco delle Coste: un percorso panoramico ad anello di 5 km, gestibile in totale autonomia, tra le colline di Trento con cui si potranno raggiungere Maso Martis e Azienda Agricola Maso Bergamini per la degustazione di una selezione di etichette biologiche. La quota di partecipazione è di 20 euro a persona. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 26 maggio contattando la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino al numero 0461 921863 o via mail all’indirizzo info@stradavinotrentino.com.

Un tour che fa parte anche delle Esperienze di gusto (link), nuova proposta della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino raccontata anche in un video dedicato, bit.ly/tastewalk, per offrire allo spettatore alcune suggestioni rispetto alle tante attività che si possono vivere sul territorio.

Lo stesso giorno, presso Mas dei Chini a Martignano di Trento, è invece in programma Inkino Trekking (link): giornata in campagna, a partire dalle 10.00, dove scoprire le colline vitate, guidate da un accompagnatore che illustrerà i segreti dei vini aziendali, seguita da un pranzo al maso con, tra l’altro, una selezione di prodotti di Latte Trento, Agraria Riva del Garda, Caseificio degli Altipiani e del Vezzena e Trota Oro in abbinata ai vini della cantina. Il tutto si concluderà con un pomeriggio di relax tra i filari. La quota di partecipazione è di 60 euro a persona; 30 euro per bambini e ragazzi fino a 14 anni. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 27 maggio contattando Mas dei Chini al numero 0461 821513 o scrivendo a info@masdeichini.it.

E ancora, sempre venerdì 28 e sabato 29 maggio, è in programma La merenda del cuore (link), a partire dalle ore 15.00 presso il Quartiere de Le Albere di Trento: dopo aver ritirato una golosa merenda presso Dolcemente Marzari, gli ospiti potranno spostarsi nel parco adiacente e gustare le dolcezze di Pasticceria Marzari, realizzate con i prodotti di Ca’ dei Baghi e Birrificio degli Arimanni, abbinati a dei curiosi giochi. La quota di partecipazione è di 12 o 15 euro a seconda della soluzione pic-nic scelta. Prenotazione consigliata contattando Dolcemente Marzari al numero 0461 036036 o scrivendo a info@dolcementemarzari.it.

Alle ore 18.00, invece, l’appuntamento è in Valle di Cembra, con Aspettando la rassegna (link), aperitivo musicale organizzato dal Comitato Mostra Valle di Cembra presso il ristorante Maso Franch di Giovo in cui sarà possibile degustare una selezione di Müller Thurgau del territorio abbinati a finger food realizzati con eccellenze gastronomiche locali, e conoscere i dettagli della prossima edizione della manifestazione “Müller Thurgau: Vino di Montagna” (29 luglio-1 agosto). Tra i vini in degustazione, quelli di Azienda Agricola Pojer e Sandri, Cantina La Vis, Cembra cantina di montagna, Villa Corniole e Zanotelli. La quota di partecipazione è di 5 euro per ogni bicchiere degustato, comprensivo di un finger food in abbinamento. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 27 maggio contattando Maso Franch al numero 0461 245533.

Sabato 29 maggio è invece il turno di Taste&Bike nel Comun comunale (link). A partire dalle 9.30 da Isera si attraverseranno i comuni lagarini della destra Adige per un percorso ad anello di 44 km: si parte da Panificio Moderno per una colazione “al sacco”, si raggiunge poi Aldeno per una visita in cantina presso Revì Trentodoc, si torna a Isera, passando da Villa Lagarina, per pranzare presso la Locanda delle Tre Chiavi e si termina la giornata con una tappa presso i nuovi spazi di Vivallis. La quota di partecipazione è di 57 euro a persona (escluso noleggio e-bike). Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 26 maggio la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino al numero 0461 921863 o via mail all’indirizzo info@stradavinotrentino.com.

Alle 10.30, presso Madonna delle Vittorie di Arco, torna anche questo weekend Spirito di primavera (link), visita guidata in cantina alla scoperta dello Chardonnay con pranzo finale, dove i prodotti Trota Oro incontreranno le varie espressioni di questo vitigno, sia in versione ferma che Trentodoc, e conclusione con una grappa di Distilleria Marzadro. La quota di partecipazione è di 45 euro a persona. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 28 maggio contattando Madonna delle Vittorie al numero 0464 505542 o scrivendo a info@madonnadellevittorie.com.

Ma l’ultimo weekend del mese è anche, per tradizione, Cantine Aperte (link): sabato 29 e domenica 30 maggio, quindi, l’appuntamento è dalle 10.00 alle 18.00 in tutte le 17 aziende aderenti per visite e degustazioni guidate. Tra le realtà coinvolte anche, Azienda Agricola Andrea Martinelli, Azienda Agricola Maso Grener, Cantina La Vis, Cantina Toblino, Cantine Ferrari, Cantine Mezzacorona – Rotari, Cembra cantina di montagna, Distilleria Marzadro, Cantina Endrizzi, Gaierhof Azienda Vinicola, Madonna delle Vittorie, Mas dei Chini, Maso Poli e Vivallis. La quota di partecipazione varia a seconda dell’azienda visitata. Per informazioni, contattare Movimento Turismo Vino Trentino Alto Adige all’indirizzo info@mtvtrentinoaltoadige.it.

Nella stessa due giorni, presso Mas dei Chini a Martignano di Trento, dalle ore 10.00, si svolge anche Pic-nic vivi la vigna (link): agli ospiti verrà consegnato un goloso e ricco cesto da pic-nic con golosità a base di prodotti di: Latte Trento, Trota Oro, Agraria Riva del Garda, Caseificio degli Altipiani e del Vezzena, un colorato plaid, e una bottiglia di vino ogni due persone da ritirare al Maso, per poi partire alla volta del vigneto a cercare l’angolino giusto per una pausa perfetta di relax da cui godersi un panorama mozzafiato. La quota di partecipazione è di 35 euro a persona; 20 per bambini fino a 12 anni. Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente alla data scelta contattando Mas dei Chini al numero 0461 821513 o scrivendo a info@masdeichini.it.

Info prenotazioni, prezzi e dettagli percorsi disponibili ai link indicati. Per rimanere aggiornati sul programma (sono possibili modifiche per adattarlo al meglio alla situazione e alle normative) consultare la pagina dedicata sul sito web, www.tastetrentino.it/gemmedigusto, e iscriversi alla newsletter per ricevere la brochure sfogliabile online.

Gemme di gusto è una rassegna che fa parte delle manifestazioni enologiche provinciali ed è organizzata in collaborazione con il Consorzio La Trentina, che omaggerà gli ospiti di alcune iniziative delle sue mele, e il supporto di Comune di Trento, Comunità di Valle Alta Valsugana Bersntol, Comunità della Valle dei Laghi, BIM Sarca.