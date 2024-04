Storie di vita, emigrazione e sacrifici: gli studenti di Primiero incontrano Maria Darigo, Antonietta Fossen e Mariuccia Gaio

Molti momenti di applausi, sorrisi e commozione all’ultima Assemblea degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Primiero

Primiero (Trento) – Grazie alla testimonianza di tre protagoniste d’eccezione, nelle scorse settimane, i ragazzi del triennio superiore hanno potuto riscoprire l’incredibile vissuto di tante donne primierotte, che, intorno alla metà del Novecento partirono, spesso giovanissime, dalle loro case per divenire le collaboratrici domestiche di agiate famiglie italiane e per sostenere così le proprie in Valle. Nel corso dell’incontro, le signore Maria Darigo, Antonietta Fossen e Mariuccia Gaio, hanno così rievocato, con vivacità e talvolta con un pizzico di ironia, le loro difficoltà nel vivere, poco più che bambine, lontane dalla propria terra e dalla propria famiglia e le fatiche delle lunghe e spesso mal retribuite giornate “a servizio”.

Ma hanno anche fatto rivivere, ai loro giovani interlocutori, lo stupore di tre ragazzine del Primiero di allora di fronte alla vita cittadina e la crescita, umana e culturale, maturata attraverso le nuove esperienze. Intense e appassionate anche le riflessioni delle tre coraggiose primierotte sull’importanza della cultura nel valorizzare le proprie potenzialità e i propri diritti, come persone, come donne e come lavoratrici: tutte hanno infatti ricordato i numerosi ostacoli e stereotipi affrontati per poter accedere all’istruzione, o anche solo alla lettura di un libro, allora prerogative maschili, e le nuove opportunità offerte loro, invece, dal proprio percorso di studio.

Promotori di questo felice confronto intergenerazionale i Rappresentanti degli studenti Azzurra De Lazzer, Mirko Longo (Consulta provinciale degli studenti), Oscar Ceccon ed Elisa Maso (Consiglio dell’Istituzione), che hanno coinvolto i vari rappresentanti di classe e gli alunni del triennio nel prepararsi attivamente all’incontro, supportati anche da numerosi docenti. L’iniziativa si è avvalsa anche della preziosa collaborazione di Acli e dell’ex presidente Delia Scalet, tra gli ideatori del progetto e della pubblicazione “Donne con la valigia”.

Nel corso dell’anno scolastico sono state frequenti le iniziative di cittadinanza attiva promosse dalle Rappresentanze studentesche, inizialmente con il coordinamento di alcuni insegnanti ma poi organizzate con crescente impegno autonomo dei ragazzi:

⦁ in novembre, attraverso la Consulta provinciale e in rete con le altre scuole trentine, si è attivata una campagna di sensibilizzazione per la parità di genere in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e si sono realizzati messaggi e rappresentazioni grafiche per rimarcare il ripudio per ogni forma di prevaricazione e violenza;

⦁ a dicembre gli studenti di IV e V anno hanno invitato, come iniziativa di orientamento post diploma, conoscenti ed ex alunni a testimoniare le proprie esperienze universitarie e hanno organizzato Laboratori dedicati al mondo del lavoro – contrattazione, costruzione di un CV, simulazioni di colloquio di selezione e alle esperienze formative/professionali all’estero. Nel frattempo gli alunni del biennio hanno richiesto il supporto di adulti/insegnanti per realizzare, in appositi laboratori creativi, addobbi natalizi per decorare la scuola.

⦁ in febbraio: in Auditorium si è svolta un’attività di cineforum a partire dai temi proposti dal film di P. Cortellesi “C’è ancora domani”, cui è seguito un acceso dibattito a piccoli gruppi.

Entro la fine dell’anno, i Rappresentanti vorrebbero realizzare un ultimo incontro di cittadinanza attiva in tema di Europa: i ragazzi del biennio si confronteranno sull’agonismo sportivo internazionale, mentre i compagni del triennio parleranno di UE in occasione delle prossime elezioni europee.