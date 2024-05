Auto in fiamme in centro a Fiera di Primiero: intervento dei vigili del fuoco (VIDEO)

E’ successo domenica sera poco dopo le 20.30. Nessun ferito, cause in corso di accertamento

Primiero (Trento) – Grande spavento ma fortunatamente nessuna persona ferita, domenica sera, per un’auto in fiamme a due passi dal centro di Fiera di Primiero. Per cause in corso di accertamento, un’auto è stata divorata da un rogo. Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco di Primiero, i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale. L’intervento dei vigili volontari, ha evitato conseguenze ben peggiori, dato che l’auto si trovava a breve distanza da alcune abitazioni e da altri esercizi commerciali della zona.

Elisoccorso a Primiero domenica sera, per intervento sanitario urgente. Sempre domenica sera, l’elicottero di Trentino emergenza è intervenuto a Primiero, poco prima delle 23, per un sanitario urgente. Il velivolo con l’equipe medica è atterrato in piazzola a Transacqua. Verso le 23 il rientro a Trento.