Autostrada del Brennero, nel 2023 utile di 80,03 milioni

Il governatore Rossi ha consegnato al presidente della CEI la targa del Family in Trentino Trento – “L’educazione è cosa del cuore, diceva don Bosco: senza educazione non c’è crescita umana e quindi non può esserci felicità”, con queste parole il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha aperto nel pomeriggio la seconda sessione […]