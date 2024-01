Frana ValBrenta SS47, ultimi aggiornamenti e deviazioni stradali dal 13 gennaio 2024 (VIDEO)

Dopo lo smottamento, in attesa degli interventi di bonifica, resta chiusa la statale della Valsugana sul versante veneto. Bloccata anche la ferrovia. I testimoni: “Tremava il viadotto, sassi in strada hanno colpito due veicoli”. Sui social si sollecitano verifiche urgenti dell’intero tratto stradale

NordEst – La strada statale 47 “Valsugana” e la linea ferroviaria Bassano del Grappa-Trento restano chiuse al transito dei veicoli e dei convogli ferroviari fino a data da definirsi. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale di Vicenza, Trento e Belluno, i vigili del fuoco, la polizia locale di Bassano del Grappa, i tecnici di Anas e di Rfi di Venezia, il sindaco del Comune di Valbrenta per i rilievi del caso e per valutare l’entità dei danni subiti dalle strutture.

Misure di sicurezza

La Prefettura ha coordinato il Comitato operativo per la viabilità della provincia di Vicenza, con la partecipazione della società Vi.abilità, per decidere gli interventi necessari per la gestione della viabilità e per porre in atto le azioni per la sicurezza pubblica. All’esito dell’incontro, è stata concordata l’adozione delle seguenti misure:

completa chiusura al traffico della strada Statale 47 “Valsugana” dal semaforo di Carpanè di Valbrenta fino allo svincolo di località Costa;

La deviazione del traffico sulla viabilità alternativa per poter raggiungere Primolano, Trento o Bassano del Grappa è stata cos’ decisa:

i mezzi pesanti e gli autoveicoli potranno utilizzare la strada statale 348 “Feltrina”

oppure la strada provinciale 73 “Campesana-Valvecchia” e la strada comunale sinistra Brenta.

Le misure adottate hanno carattere temporaneo in quanto dettate dall’urgenza; saranno meglio definite, con riferimento anche alla loro durata, dagli enti proprietari delle strutture interessate dall’evento franoso.

Le deviazioni stradali

Per chi viaggia in direzione nord è istituita l’uscita a Romano D’Ezzelino in direzione Pederobba, per proseguire lungo la strada regionale 348 direzione Anzù e procedere lungo la statale 50bis fino a tornare sulla statale 47 in località Primolano.

Viceversa, per chi viaggia in direzione sud, è istituita l’uscita a Primolano per proseguire sulla strada statale50-50bis fino ad Anzù, con successiva svolta lungo la regionale 348 fino a Pederobba, poi provinciale 26 fino a Romano D’Ezzelino per tornare sulla strada 47.

Le prime testimonianze dopo la frana

Sospesa la circolazione dei treni

La circolazione ferroviaria è ancora sospesa tra Primolano e Bassano del Grappa per verifiche tecniche sulla linea a seguito di un movimento franoso. I treni regionali possono registrare ritardi e avere origine o terminare la corsa a Primolano. Sono state attivate corse con bus tra Primolano e Bassano del Grappa. I bus percorrono un itinerario alternativo, via Feltre, con un aumento di tempi di percorrenza fino a 120 minuti.

I bus non fermano a:

• Cismon del Grappa;

• San Marino;

• Carpanè-Valstagna;

• San Nazario;

• Solagna.