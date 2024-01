Tione, tragico incidente: la 73enne Matilde Delugan scende dal bus e viene travolta

E’ accaduto sabato pomeriggio a Bolbeno. La donna purtroppo è deceduta per le gravi ferite riportate, dopo essere stata travolta da un mezzo dei vigili del fuoco di Tione. La vittima è Matilde Delugan, una persona molto conosciuta in zona per il suo impegno nella scuola e nel volontariato. Ad assistere alla scena il marito

Tione (Trento) – Tragico incidente mortale nelle Giudicarie nel tardo pomeriggio di oggi, 13 gennaio. Una donna è stata investita da un furgone dei vigili del fuoco a Bolbeno sulle strisce pedonali. La tragedia è avvenuta intorno alle 18. La 73enne Matilde Delugan, ex insegnante delle scuole medie di Tione, è stata travolta davanti agli occhi del marito, mentre stava cercando di attraversare la strada dopo essere scesa alla fermata dell’autobus.

A travolgerla tragicamente un furgone dei vigili del fuoco di Tione che stava rientrando in caserma, dopo un servizio tecnico e procedeva nel rispetto dei limiti di velocità. Sull’asfalto nessun segno di frenata. Immediato l’intervento di soccorso da parte di Trentino Emergenza. La donna – inizialmente cosciente – è morta in ambulanza, dopo un tentativo disperato di rianimazione. Si è alzato anche l’elicottero ma quando è arrivato la 73enne era già deceduta.

In breve

