Sportful Dolomiti Race 2023 al via con 3.500 ciclisti: ecco le strade chiuse fra Bellunese e Trentino domenica 18 giugno

557 gli stranieri provenienti da 33 Paesi diversi. Dopo la partecipazione di Jovanotti alla Castelli24h, attesi Bettini, Chechi, Zorzi ma anche Noeckler

NordEst – Dopo il successo della Castelli24h, la città di Feltre si prepara ad una nuova invasione di ciclisti. Altro percorso di gara e altre provenienze caratterizzeranno la 28^ edizione della granfondo Sportful Dolomiti Race che vedrà la partenza alle ore 7.00 domenica 18 giugno per la regia di Ivan Piol. Il comitato organizzatore sta rifinendo i dettagli dell’evento che propone ai ciclisti amatoriali (quindi non prof) due percorsi: il Gran Fondo di 204km e quasi 5.000 metri di dislivello totale con Cima Campo, Passo Manghen, Passo Rolle e Passo Croce d’Aune da scalare e il Medio di 121 km e 3.000 metri di dislivello totale con Cima Campo, Passo Broccon dalla Val Malene, Passo Croce d’Aune da scalare prima di arrivare tutti in Piazza Maggiore, nel cuore storico di Feltre, con l’ultimo dente lungo 450m tutti sul pavé.

Arriveranno da tutto il mondo, 33 Paesi per l’esattezza, 557 saranno proprio stranieri con una predominanza di Europei (Germania, Olanda, Belgio, Danimarca i gruppi più grossi) ma ciclisti anche da Ungheria, Norvegia, Stati Uniti, Australia, Singapore, Nuova Zelanda, Emirati Arabi e dal Kazakistan e dalla Colombia. Una granfondo per lo più maschile, sono solo 200 le donne pronte a fare l’impresa. Al traguardo ci sarà come da tradizione tutto il comitato organizzatore e Dario Cremonese a nome della Sportful, per la consegna della Maglia Nera, uno dei premi più ambiti tra i granfondisti.

I percorsi della gara

Domenica 18 giugno: le chiusure stradali

Weekend di sport da venerdì

Il fine settimana del grande ciclismo a Feltre inizierà venerdi alle ore 12.00 quando si apriranno le porte della Segreteria all’interno del PalaFeltre dove i partecipanti già iscritti potranno ritirare il numero e il pacco gara e quelli che non si sono ancora iscritti potranno ancora farlo . L’area verde di Pra del Moro, invece, ospiterà l’Expo con una ventina di aziende che esporranno i propri prodotti o offriranno la possibilità di fare test. Ci sarà anche la Fondazione Michele Scarponi. Alle 17.30 spazio alla musica con “DiscoPedale” l’aperitivo ciclo-musicale nell’area hospitality di Pra del Moro con la musica di Demis B2B Scotch.

Sabato alle 9.00 apriranno nuovamente Segreteria al PalaFeltre ed Expo a Pra del Moro. Alle 16.00 sarà il momento dedicato ai giovanissimi con la 22. Mini GranFondo Sportful – Franco Ballerini dedicata ai bambini tra i 5 ed 12 anni. Iscrizione gratuita per tutti con pacco gara e maglia da ciclismo della Mini GranFondo by Sportful in regalo a tutti i bambini. Possibilità di iscriversi direttamente in Pra del Moro. In 200 tesserati FCI sono già iscritti per loro le iscrizioni si chiudono questa sera (giovedì) mentre i non tesserati potranno farlo sul campo.

Alle 19.00 si chiuderà segreteria, iscrizioni ed expo. Ma si animerà il centro storico di Feltre con i concerti dal vivo nell’ambito del Festival Internazionale della Musica. Ci saranno punti musicali in Piazzetta Trento e Trieste, nella chiesa di San Giacomo in via Mezzaterra, piazzetta Odoardi, all’Unisono e in Piazza Maggiore.

Domenica sveglia all’alba. La partenza della 28.Sportful Dolomiti Race è alle ore 7.00 da Largo Castaldi, anche se i ciclisti potranno posizionarsi in “griglia” già alle 5.30, e c’è da giurare che ci sarà chi lo farà per poter partire un po’ più avanti. Al via sono attesi anche i campioni olimpici Paolo Bettini, Yuri Chechi e Cristian Zorzi, ci sarà il prof Andrea Pasqualon e l’ex Massimiliano Lelli che oggi è un commentatore sportivo per Rai Sport. Ci sarà Dietmar Noeckler, argento e bronzo Mondiale di sci nordico.