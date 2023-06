Lases, si tuffa nel lago e non riemerge: recuperato in gravi condizioni dai soccorritori

L’incidente a Lases, in Trentino. L’uomo ora è in ospedale, ricoverato in gravi condizioni

Trento – Un uomo di 30 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso dopo essere stato recuperato dai soccorritori dalle acque del lago di Lases, da cui non era riemerso dopo essersi tuffato verso le 17.20 di venerdì pomeriggio.

L’allarme è stato lanciato dagli amici che erano con lui. Sul posto i vigili del fuoco di Lona-Lases e Albiano ed i carabinieri, oltre al personale di soccorso e ai sommozzatori.