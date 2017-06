Sportful Dolomiti Race, oltre 4mila ciclisti in gara da quattro continenti (CHIUSURE STRADE DOMENICA 18/6)

Connect on Linked in

NordEst – E’ ormai tutto pronto nel Feltrino per la 23^ Edizione della Sportful Dolomiti Race. Sono in 4.400 ciclisti provenienti da tutto il mondo pronti ad affrontare quasi 5.000 metri di dislivello (percorso lungo, 204 km) oppure i 3.050 metri (percorso medio, 133 km). Provengono da 25 nazioni e 4 continenti (Asutralia, America, Europa, Asia – Filippine). I più lontani arrivano da CUBA e dal CILE, un gruppo di una quindicina di ciclisti di Santiago del Chile, ma anche Australia e Stati Uniti.

Tantissimi gli europei, ma i gruppi più numerosi arrivano da Gran Bretagna (50) e Olanda (45), a scalare gruppetti da Spagna, Germania, Ungheria, Irlanda, Svizzera, Malta (una quindicina), Belgio, Danimarca, Francia, Norvegia, Polonia, Slovacchia, Austria. Tra le migliaia di iscritti ci sono ben 258 donne pronte ad affrontare quella che da tutti viene definita la gran fondo più dura d’Europa.

Sono 1498 LE SOCIETÀ ciclistiche che hanno mandato a correre i proprie tesserati. Le Regioni più rappresentate dopo il VENETO, sono la LOMBARDIA, l’EMILIA ROMAGNA, la TOSCANA, l’UMBRIA ma arrivano anche da Trentino, Friuli, Piemonte, Marche, Lazio, Puglia e SICILIA.

La gara anche online

Un operatore in moto seguirà tutta la scalata a Passo MANGHEN fino ad arrivare nella bocca del lupo in cima alla vetta a quota 2047mt. Poi giu la discesa in val di Fiemme e di nuovo la scalata a Passo ROLLE, quota 1970mt dove in vetta ci sarà una vera e propria festa. Allegria asssicurata a passo Rolle grazie anche agli amici dell’Ana Mugnai che da 20 anni trasformano il ristoro di quel punto in una vera e propria festa. A contorno di tutto i ciclisti vintage dell’Alpina Dolomiti Vintage guidati da Diego Tambosi si daranno appuntamento proprio sul Rolle alle 9 davanti al monumento a Bartali per la loro tradizionale ciclostorica quest’anno dedicata a Michele Scarponi, protagonista di grandi imprese sulle Dolomiti.

La diretta streaming continuerà poi nella scalata a Passo CROCE d’AUNE: gli ultimi 11,5km di fatica con il tifo dei sovramontini e degli abitanti di Salzen e Aune che per tradizione organizzano anche ristori volanti alle migliaia di ciclisti che transitano sui tratti piu duri della salita. In cima a Croce d’Aune diretta con Piazza Maggiore grazie agli speaker Luca DALLA PORTA e ILARIA DARONE che intervisteranno i granfondisti e i campioni che transiteranno per la cima in un continuo collegamento con PIAZZA MAGGIORE.

IL PROGRAMMA

VENERDì 16 giugno ore 12: apertura expo e iscrizioni ore 19: chiusura expo

SABATO 17 giugno ore 9.00: apertura expo e iscrizioni ore 12.0: foto sociale PEDALE FELTRINO 2017 dalle ore 13.00 fino alle 14.30: iscrizioni MINI GF in via Roma (e ritiro pacchi gara di quelli già iscritti) ore 15.00: partenza 18. MINI GRAN FONDO SPORTFUL – FRANCO BALLERINI con Bettini e Tosatto ore 17.30: PREMIAZIONI MINI GRAN FONDO SPORTFUL – FRANCO BALLERINI Meet & great con i campioni Paolo BETTINI, Matteo TOSATTO e ….sorpresa ! a disposizione per autografi e foto al black theater Sportful nell’area hospitality del palaghiaccio ore 19: chiusura expo e iscrizioni

DOMENICA 18 giugno: ore 5.30: apertura griglie ore 7.00: partenza 23. SPORTFUL DOLOMITI RACE ore 10.30: inizio diretta streaming da Passo Manghen a seguire collegamenti con Passo Croce d’aune e Piazza Maggiore dove c’è l’arrivo ore 12.00: premiazioni percorso Medio ore 14.00: premiazioni percorso Gran Fondo (orario indicativo) ore 19.40: premiazioni Maglia Nera all’ultimo che taglierà il traguardo alle 19.30