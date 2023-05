Sportello Passaporti in Trentino: al via dal 13 giugno 2023 a Primiero, Malé, Pinzolo, Moena e Borgo

Posted on

Investimenti da 82 milioni di euro NordEst – Via libera della giunta provinciale di Bolzano allo schema di accordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento e la realizzazione delle opere legate allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026. Sette le opere considerate essenziali, per le quali è previsto un investimento di […]