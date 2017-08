“Smartments”, Giovani cooperatori crescono a Primiero: al via da settembre lo sportello info per Case in affitto

Connect on Linked in

Due classi insieme per un progetto comune: “Smartments”, termine scelto per dare il nome alla Cooperativa Formativa Scolastica creata dagli studenti dalle terze classi indirizzo “turismo” e “amministrazione-finanza-marketing” dell’Istituto Comprensivo di Primiero

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Il passo iniziale è stato compiuto alla Federazione Trentina della Cooperazione, la casa della Cooperazione e dei cooperatori trentini. L’ente di via Segantini, a Trento, ha aperto le sue porte e ha accolto questo gruppo di giovani cooperatori. La sala consiglio ha ospitato l’assemblea costitutiva della Cooperativa Formativa Scolastica. Appuntamento caratterizzato dall’elezione delle cariche sociali e dall’approvazione dello Statuto.

In generale “Smartments” si occupa della promozione turistica dei territori di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi – Apt Smart (acronimo di San Martino di Castrozza). Nello specifico, alla Cfs (acronimo di Cooperativa Formativa Scolastica) è stato affidato un preciso incarico: istituire uno sportello informativo che offra un servizio di supporto amministrativo agli affittuari di appartamenti.

“La realtà degli appartamenti affittati ai turisti è molto diffusa nella Valle di Primiero e – spiegano responsabili e soci della neocostituita Cooperativa Formativa Scolastica – diventa indispensabile affittare gli appartamenti seguendo degli adempimenti corretti, aggiornandosi rispetto alle normative vigenti, seguire procedure standardizzate, compilare moduli on line, comunicare in modo visibile la disponibilità del proprio appartamento, offrire la propria disponibilità anche in lingue diverse, eccetera”.

Negli incontri tra gli studenti e i responsabili dell’Azienda per il Turismo di San Martino di Castrozza Primiero e Vanoi sono stati messi a punto gli obiettivi dell’incarico, naturalmente coerenti con l’indirizzo scolastico della Cooperativa Formativa Scolastica, da raggiungere attraverso il lavoro in cooperativa. Lo scorso anno scolastico è stato dedicato alla programmazione dell’attività. Dal prossimo mese di settembre si passerà all’azione e l’impegno caratterizzerà l’intero anno scolastico 2017/2018.

Cinque i punti cardine dell’azione. Il primo: aumentare la consapevolezza degli studenti dell’importanza del turismo per la Valle di Primiero. Il secondo: rendere consapevoli gli studenti del ruolo e dell’importanza dell’innovazione nell’offerta turistica per il successo delle iniziative turistiche. Il terzo: accrescere l’autonomia e le competenze di un eventuale affittuario di appartamenti. Il quarto: migliorare la gestione degli appartamenti da parte dei proprietari rendendola maggiormente imprenditoriale. Il quinto: conoscere le procedure e gli adempimenti previsti dalla normativa per affittare un appartamento. Gli obiettivi definiti in modo condiviso sono stati poi sintetizzati nello scopo sociale della Cooperativa Formativa Scolastica, facendo tesoro anche della visita all’Azienda per il Turismo.