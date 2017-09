Sicurezza, a Vicenza in arrivo ‘Lagunariì

Connect on Linked in

Giungono in ambito ‘Strade sicure’ su richiesta Prefetto

NordEst – Rinforzi per le forze dell’ordine in arrivo per la citta’ di Vicenza, che nelle prossime settimane potra’ contare su dodici militari dell’Esercito Italiano. A renderlo noto oggi pomeriggio, con una nota, la Prefettura di Vicenza che spiega che ‘il Ministero dell’Interno ha informato il Prefetto Umberto Guidato che entro la fine del mese, nell’ambito dell’operazione ‘Strade sicure’, a Vicenza sara’ assegnato un contingente di dodici militari del reggimento lagunari ‘Serenissima’ di Venezia’.

Nella stessa nota si precisa che era stato lo stesso Prefetto berico a richiedere rinforzi, lo scorso 1 agosto, all’indomani del tavolo del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, convocato in citta’ per l’esame della sicurezza dopo alcuni fatti criminosi. Durante il vertice era stata approvata all’unanimita’ la proposta del sindaco di Vicenza, Achille Variati, di chiedere l’assegnazione di un’aliquota del personale militare per concorrere nell’attivita’ di vigilanza in citta’.