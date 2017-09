Vola Export in Trentino Alto Adige

Connect on Linked in

Export: +10%, record in Alto Adige. Export Trentino: +8,1% nel secondo trimestre

Bolzano – Export da record per l’Alto Adige nel secondo trimestre del 2017. L’Istituto provinciale di statistica ASTAT comunica che nel secondo trimestre del 2017 sono state esportate merci dall’Alto Adige per un valore di 1,223 miliardi di euro. Si tratta di un nuovo record per l’economia altoatesina, che fa registrare un aumento del 10,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le esportazioni verso gli stati dell’Unione Europea denotano nel complesso un aumento dell’11,9%, mentre quelle dirette verso i paesi europei non UE crescono del 5,8%. Si registra un incremento molto rilevante delle esportazioni nel settore dei mezzi di trasporto (+28,7%), mentre si segnala un calo per il settore legno e prodotti in legno, carta e stampa (-9,3%). A livello assoluto, gli aumenti più significativi si registrano per le merci dirette verso Germania (+43,8 mln euro), Austria (+17,3 mln euro), Francia (+9,9 mln euro), mentre le diminuzioni più evidenti sono nei confronti del Regno Unito (-3,4 mln euro).

Vola anche l’export Trentino

Nel corso del secondo trimestre il valore delle esportazioni realizzate dalla provincia di Trento ha raggiunto i 943 milioni di euro. Rispetto allo stesso periodo del 2016 ha segnato un aumento dell’8,1%; un’evoluzione superiore sia rispetto al dato medio nazionale (+6,3%) che del Nord Est (+3,3%). L’aumento dell’export è determinato soprattutto dalla crescita delle vendite verso l’area Ue (+10,0%) e, in misura più contenuta, verso gli Stati Uniti (+4,2%). Nello stesso periodo il valore delle importazioni delle merci trentine è risultato pari a 597 milioni di euro registrando un incremento del 9,0% rispetto al secondo trimestre del 2016. Il saldo della bilancia commerciale si è portato, così, su un valore di 346 milioni di euro, in aumento di circa 6,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2016.

Confrontando i primi sei mesi del 2017 con lo stesso periodo dell’anno precedente, le esportazioni della provincia di Trento risultano complessivamente in aumento del 9,9%.