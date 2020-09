Sicurezza in montagna, firmata l’Intesa ‘green’ tra Questura di Belluno e Regole d’Ampezzo

Posted on

Fugatti: “Stabilizzazione del contagio. 500 mila ore di lavoro per i 2742 sanitari trentini tra il 15 marzo e il 30 aprile. Via libera al bonus per sanitari”. In queste ore non sono mancate però le critiche da parte dei sindacati Trento – Nelle ultime 24 ore, conformemente a quanto comunicato dall’Azienda provinciale per i […]