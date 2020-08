Serie A, campionato al via il 19 settembre

Posted on

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea della locale azienda per il turismo. La neve artificiale salva l’inizio della stagione in tutto il Trentino, ma a Primiero serve un importante rilancio del prodotto turistico. Importanti novità per l’imposta di soggiorno anche per gli appartamenti che segnalano notevoli difficoltà nelle registrazioni online delle presenze Primiero (Trento) […]