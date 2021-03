Seren del Grappa, due denunciati per deposito incontrollato di 6050 litri di rifiuti speciali

Operazione è stata condotta dai Carabinieri Forestali della stazione di Fonzaso

Belluno – I Carabinieri Forestali della Stazione di Fonzaso hanno individuato un deposito di rifiuti speciali nelle pertinenze di un impianto industriale operante nel settore dell’occhialeria in territorio di Seren del Grappa. In seguito a successive indagini i militari operanti hanno riscontrato che si trattava di diverse tipologie rifiuti speciali sia allo stato solido che allo stato liquido derivanti dalle lavorazioni relative alla minuteria del settore.

Il materiale, che era stoccato all’interno di bidoni e taniche, in seguito a rilievi specifici è stato stimato in una quantità di 4775 litri di rifiuti speciali pericolosi e 1275 litri di rifiuti speciali non pericolosi per un totale di 6050 litri.

I rifiuti erano stati prodotti nel 2019 dalla ditta ed erano depositati nelle pertinenze aziendali da più di un anno, termine massimo previsto per legge per il deposito temporaneo ai sensi art.185 Decreto legislativo 152 del 2006 motivo per cui i militari hanno proceduto al deferimento all’autorità giudiziaria dei rappresentanti legali della azienda, entrambi residenti nel bellunese.