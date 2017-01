Trento – Non tutte le competenze utili per affrontare il mondo del lavoro vengono apprese sui banchi di scuola. Accanto alle nozioni teoriche, infatti, servono quei consigli e quelle esperienze che aiutino i ragazzi e le ragazze ad affrontare con maggiore grinta e determinazione il momento della progettazione del proprio futuro professionale. Avendo chiari gli obiettivi e gli strumenti per portarli a compimento.

La Cassa Rurale Pinzolo, attraverso Rendena StartUp, offre ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni l’opportunità di partecipare al JobTrainer Campus che si terrà sul Lago di Garda dal 5 al 7 maggio. Un viaggio avventuroso di tre giorni e di otto prove esperienziali, per dare linfa ai talenti del territorio e consentire loro di fare network di idee insieme ai ragazzi di altre Casse Rurali di tutta Italia.

JobTrainer, infatti, è il primo e unico sistema di formazione pratica che insegna, in pochi giorni, a disegnare il proprio futuro professionale, attraverso lo sviluppo di abilità esperienziali.

“L’interesse, la gioia, la passione e la voglia di crescere professionalmente che Rendena StartUp ha raccolto nei giovani nel primo anno di attività – commenta il direttore della Cassa Rurale Pinzolo Gianfranco Salvaterra – hanno fatto sì che questo progetto non si fermasse ma anzi proseguisse con ancora maggiore interesse e con obiettivi sempre più ambiziosi.

Credere nei giovani e sostenerli è una responsabilità che deve essere condivisa da tutte le istituzioni del territorio e noi, con Rendena Startup, vogliamo fare del nostro meglio”.

La scadenza per candidarsi a vivere questa esperienza è il 27 febbraio. La partecipazione è riservata ai quattro migliori candidati. Per scaricare la domanda di ammissione e leggere il regolamento: www.rendenastartup.net.