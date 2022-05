Covid: 2 decessi in Trentino, 71 i ricoverati in ospedale. In Alto Adige 1 vittima e 317 positivi

La situazione aggiornata a giovedì 5 maggio

Trento/Bolzano – Due decessi per Covid in Trentino, registrati dal bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari: si tratta di due uomini ultranovantenni, vaccinati e con altre patologie.

I decessi sono avvenuti in ospedale e in una struttura intermedia. Sono invece 12 i casi positivi al molecolare (su 234 test effettuati) e 341 all’antigenico (su 1.796 test effettuati). I molecolari poi confermano 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

In ospedale si trovano attualmente 71 pazienti, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 5 nuovi ricoveri e 8 dimissioni. I casi attivi sono 3.495 (+4). I vaccini somministrati sono 1.216.684, di cui 427.965 seconde dosi e 338.340 terze dosi. I guariti sono 349 in più, per un totale di 157.595 da inizio pandemia.

Il punto a Bolzano

Dopo sette giorni di tregua l’Alto Adige registra un altro decesso di un paziente covid. Si tratta di una donna over 80. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.464. I nuovi casi sono invece 317 (20 tramite pcr e 297 tramite test antigenici). La terapia intensiva resta “vuota” e i ricoveri nei normali reparti calano da 43 a 41. In quarantena si trovano 3438 altoatesini, mentre 413 sono stati dichiarati guariti.