Scuola, Regioni: via libera ‘condizionato’ a linee-guida Iss. Oms: “Tante incognite, priorità riaprire scuole”

“Abbiamo dato un parere favorevole al documento Iss sulla gestione dei casi Covid ma con una condizione”, ha spiegato Toma aggiungendo che la Conferenza chiede una modifica relativa all’ambito 0-6 anni: “Quando si parla di scuola 0-6 anni e di ‘piccoli’ gruppi noi chiediamo si tolga la parola ‘piccoli’ e si parli invece di ‘didattica per gruppi’ in modo da lasciare più libertà nella definizione del gruppo idoneo”.

Chiederemo poi un “chiarimento” sulla didattica a distanza affinché “qualora fosse necessario attuarla, anche in corso d’anno, si possa fare per plessi e classi e non per istituti”.