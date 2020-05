Scontro pullman-furgone ad Arco: un morto

Posted on

Nel 2016 in Trentino Alto Adige grazie all’uso del metano nell’autotrazione le famiglie e le imprese hanno risparmiato quasi 16 milioni di euro nella spesa per il carburante. Sempre grazie all’uso di mezzi a metano è stato possibile evitare emissioni di CO2 per 12mila tonnellate Trento – Questi dati emergono da uno studio realizzato dal […]