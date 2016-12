Trento – Le prestazioni dei centri diurni per anziani (presenza, pasto e trasporto) e quelle dei centri servizi, limitatamente ai livelli essenziali (bagno e doccia assistiti e trasporto): sono questi gli interventi di sostegno alla domiciliarità per i quali verrà introdotto, a partire dal 1° gennaio 2017, l’indicatore Icef per calcolare la compartecipazione ai costi. Lo ha stabilito oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute e politiche sociali, Luca Zeni: “Lo scorso anno è stato introdotta in via sperimentale l’utilizzo dell’Icef per il calcolo della compartecipazione su tre interventi di sostegno: assistenza domiciliare, pasti a domicilio e tele assistenza.

I primi riscontri hanno dato esito positivo, dimostrando l’adeguatezza del nuovo modello di calcolo e premiando la scelta fatta dall’esecutivo verso una maggiore equità del sistema, unita a una semplificazione amministrativa. Proprio per questo abbiamo deciso di estendere l’indicatore Icef anche ad altri interventi sempre nell’ambito dell’assistenza domiciliare rivolta agli anziani”.