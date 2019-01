PD al voto, sono 189.023 i votanti su 374.786 iscritti in 5.693 circoli

NordEst – Sono i numeri forniti dagli uffici del Pd alla Commissione nazionale del Congresso. I circoli in cui si sono svolti i congressi sono stati 5.693 pari al 97,32%.

Ecco i risultati in numeri assoluti e in percentuale

Nicola Zingaretti 89.987 47,95%

Maurizio Martina 68.548 36,53%

Roberto Giachetti 21.080 11,23%

Francesco Boccia 5.459 2,91%

Maria Saladino 1.332 0,71%

Dario Corallo 1.266 0,67%

Bianche o nulle 1.351

Le polemiche sui numeri e i ricorsi. “I dati che stanno facendo trapelare sull’affluenza voto nei circoli del PD sono assolutamente falsi. Ho abbandonato i lavori della commissione perché stanno diffondendo dati condizionati da centinaia di ricorsi non ancora discussi, prenderemo pesanti provvedimenti nelle prossime ore. In Calabria, Sicilia e Campania ci sono centinaia di ricorsi pendenti e pretendiamo immediate risposte. Abbiamo elettori che pretendono di essere rispettati”. Così Umberto Marroni, componente della commissione nazionale per il congresso, rappresentante della mozione #aporteaperte di Francesco Boccia.