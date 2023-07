Scioperi estivi: allerta il 13 luglio per stop Trenitalia e Italo, mentre il 15 tocca agli aeroporti

Posted on

Francesco a causa di un calo di tensione è rimasto 25 minuti chiuso nella cabina. Salvato dai vigili del fuoco. In partenza per l’Africa Roma -“Devo scusarmi del ritardo: sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti, c’è stato un calo di tensione ma poi sono venuti i vigili del fuoco”. Lo ha detto il […]