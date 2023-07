Scontro tra moto e auto: morto sabato mattina un 61enne ad Ora

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30. Il motocilista, che dalle prime ricostruzioni ha invaso la corsia opposta, è deceduto in ambulanza per i gravi traumi riportati nello scontro mentre veniva trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli operatori di soccorso con l’auto medicalizzata e l’ambulanza di soccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Egna, a cui sono affidati i rilievi.