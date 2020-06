Coronavirus, aggiornamenti 18 giugno in Trentino Alto Adige

La situazione sanitaria aggiornata

Trento – Ci sono 3 nuovi positivi con sintomi ed altri 5 individuati tramite screening nel rapporto diffuso dall’Azienda provinciale per i servizi sulla situazione Covid 19 in Trentino.

Un aumento dei casi che ci può dare almeno due indicazioni: da un lato, che il Coronavirus è ancora attivo e che le regole imposte per frenarne la diffusione devono essere assolutamente seguite; dall’altro, che le attività di screening impiegate portano ad individuare soggetti asintomatici che, se non scoperti, esporrebbero ad ulteriori rischi molte persone.

Sono ancora molti infatti i tamponi effettuati. Nella giornata di ieri ne sono stati analizzati 680 da APSS, 670 dal Cibio e 143 FEM per un totale di 1.493 tamponi.

I ricoveri in ospedale restano uguali a ieri: 2 pazienti nessuno dei quali in rianimazione.

Dei nuovi casi positivi, nessuno proviene da Rsa e tra loro non ci sono minorenni.

Per fortuna non ci sono decessi attribuibili a Covid 19. Proseguono intanto i controlli delle forze dell’ordine su singoli (1125) e presso esercizi commerciali (328). Nessuna sanzione in entrambe i casi.

Due nuovi casi a Bolzano

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 724 tamponi su 353 persone, due dei quali sono risultati positivi. Il reparto di rianimazione del San Maurizio da ieri ospita un nuovo paziente Covid, mentre un paziente altoatesino è ancora ricoverato in un reparto di terapia intensiva in Austria.

Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 9 pazienti affetti da Covid-19.

Altre 18 persone assistite dall’Azienda sanitaria sono casi sospetti. Sono 2.236 (+4) le persone guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 849 persone (+3) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta a 3.085 (+7 rispetto al giorno precedente).